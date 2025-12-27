Logo Tgcom24
Cronaca
ARRESTATO A GENOVA

Finanziamenti ad Hamas, chi è Mohammed Hannoun

Nove persone sono state arrestate con l'accusa di aver finanziato i terroristi"con oltre sette milioni di euro

di Elia Milani
27 Dic 2025 - 19:29
01:40 

"Io non faccio parte di Hamas, io sono simpatizzante di Hamas". Parlava così Mohammed Hannoun durante una manifestazione per la Palestina lo scorso agosto. L'architetto 63enne con passaporto giordano, residente a Genova e in Italia da oltre 40 anni è considerato la mente della rete che dall'Italia finanziava Hamas. Gli oltre 7 milioni di euro finiti nelle mani degli islamisti sono passati anche dalla fondazione di beneficenza da lui presieduta. 

