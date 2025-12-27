Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti: c'è anche il presidente dei "Palestinesi in Italia" Mohammad Hannoun

I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell'ambito una indagine, che si è sviluppata grazie a scambi informativi con altri uffici inquirenti italiani, nell'ambito della costante azione di coordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nonché con le Autorità dei Paesi Bassi e di altri Paesi della Ue (svoltisi anche nell'ambito di riunioni organizzate da Eurojust). Gli indagati sono accusati, nella attuale fase delle indagini preliminari, di fare parte e di avere finanziato l'associazione Hamas ("Harakat Al-Muqawma Al-Islamiya" ovvero "Movimento della resistenza islamica"), che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo, in particolare contro lo Stato di Israele, ed è stata designata come organizzazione terroristica da parte dell'Unione europea (per quanto riguarda sia la cosiddetta "ala politica", sia quella cosiddetta militare).