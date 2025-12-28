Finanziamenti ad Hamas, Piantedosi: "Siamo in allerta costante, un'area grigia fra i pro-Pal"

L'operazione che ha portato all'arresto del presidente dei "Palestinesi in Italia" Mohammad Hannoun "è indiscutibilmente un grande risultato investigativo ed è la conferma concreta dell'impegno che il nostro apparato di sicurezza sta profondendo nel fronteggiare ogni possibile rischio terroristico. Proprio per questo, si può dire che siamo in allerta costante ma senza per questo dover cedere all'allarmismo". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'indagine, seguendo l'insegnamento del giudice Falcone, si è concentrata sui finanziamenti ad Hamas: "Oggi più che mai è un caposaldo delle strategie investigative per fronteggiare e sconfiggere le attività di organizzazioni criminali e terroristiche".