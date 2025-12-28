Finanziamenti ad Hamas, Piantedosi: "Siamo in allerta costante, un'area grigia fra i pro-Pal"

"Grande risultato investigativo: è la conferma concreta dell'impegno che il nostro apparato di sicurezza sta profondendo nel fronteggiare ogni possibile rischio terroristico"
L'operazione che ha portato all'arresto del presidente dei "Palestinesi in Italia" Mohammad Hannoun "è indiscutibilmente un grande risultato investigativo ed è la conferma concreta dell'impegno che il nostro apparato di sicurezza sta profondendo nel fronteggiare ogni possibile rischio terroristico. Proprio per questo, si può dire che siamo in allerta costante ma senza per questo dover cedere all'allarmismo". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'indagine, seguendo l'insegnamento del giudice Falcone, si è concentrata sui finanziamenti ad Hamas: "Oggi più che mai è un caposaldo delle strategie investigative per fronteggiare e sconfiggere le attività di organizzazioni criminali e terroristiche".
"Nel caso - prosegue Piantedosi in un'intervista a QN -, pur con la doverosa presunzione di innocenza, è stato squarciato il velo su comportamenti e attività che, dietro il paravento di iniziative a favore delle popolazioni palestinesi, celavano il sostegno finanziario e la partecipazione a organizzazioni con vere e proprie finalità terroristiche di matrice islamista".
Esiste un rischio concreto di infiltrazioni terroristiche nelle manifestazioni pro-Palestina? "Questo rischio c'è - afferma ancora il ministro dell'Interno -, è sondato dagli investigatori e bisogna stare molto attenti. Gli arrestati sono personaggi che vanno a costituire quell'area grigia tra quelle che sono iniziative di sostegno alla causa palestinese ma che in realtà qualche volta mascherano attività di vero e proprio sostegno alle azioni terroristiche. Gli arrestati erano persone molto attive nell'ambito delle manifestazioni che ci hanno impegnato nei mesi trascorsi".