Inchiesta a luci rosse a Milano, una escort: "Io mi prostituisco molto volentieri perché ho introiti paurosi"

Nel momento in cui è in corso un'indagine della Procura di Milano su un presunto sistema di "escort di lusso" offerto ai clienti in alcuni locali della movida milanese, a "Dritto e Rovescio" la escort Taylor B racconta senza timore la sua vita da 'gesha', come si definisce lei stessa, della sua scelta volontaria e dei suoi introiti 'paurosi'.
"La mia è una scelta autonoma, quello che faccio l'ho deciso io senza nessuno dietro, non mi sento umiliata ma gratificata in pieno", le sue parole durante la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio.
"Faccio una vita molto gratificante - spiega la donna - sono una geisha di alto rango, una fredda broker, sono tutte definizioni corrette, scelgo io tutto e sono io che muovo i fili, sono io che decido quanto essere pagata, con chi uscire, con chi parlare e se la persona che telefona è adeguata".
Taylor B ha inoltre spiegato che seleziona lei stessa i suoi clienti. "Faccio un profiling per decidere chi può essere all'altezza anche di parlarmi, faccio questo lavoro da poco tempo, un anno e mezzo, sono una venditrice, qualsiasi cosa ho la vendo e anche bene, il brand di adesso è Taylor B".
"Il tono della voce è molto importante - ha detto la donna - se mi parlano con una voce un po' bassa io dico: 'Tesoro alza la voce perché devi entrare in casa mia e devo capire chi sei altrimenti non entri', voglio sapere di cosa si occupa la persona". "Molti mi contattano via messaggi anche con la moglie accanto - ha spiegato - i clienti che sono sposati amano anche abbastanza le mogli".