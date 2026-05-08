Inchiesta a luci rosse a Milano, una escort: "Io mi prostituisco molto volentieri perché ho introiti paurosi"

Taylor B ha inoltre spiegato che seleziona lei stessa i suoi clienti. "Faccio un profiling per decidere chi può essere all'altezza anche di parlarmi, faccio questo lavoro da poco tempo, un anno e mezzo, sono una venditrice, qualsiasi cosa ho la vendo e anche bene, il brand di adesso è Taylor B".

"Il tono della voce è molto importante - ha detto la donna - se mi parlano con una voce un po' bassa io dico: 'Tesoro alza la voce perché devi entrare in casa mia e devo capire chi sei altrimenti non entri', voglio sapere di cosa si occupa la persona". "Molti mi contattano via messaggi anche con la moglie accanto - ha spiegato - i clienti che sono sposati amano anche abbastanza le mogli".