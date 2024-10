Inchiesta hacker, De Marzio e Calamucci incontrarono persone legate a 007 israeliani

Vincenzo De Marzio, ex carabiniere indagato nell'inchiesta hacker, avrebbe avuto un incontro, assieme a Nunzio Calamucci, l'informatico ai domiciliari, con "due uomini non identificati che rappresenterebbero un'articolazione dell'intelligence dello Stato di Israele". Il summit è avvenuto a febbraio 2023 a Milano. Lo scrivono i carabinieri del Nucleo investigativo di Varese in una maxi informativa, nella quale, tra le altre cose, si ricostruisce "la presenza di soggetti legati all'Intelligence israeliana presso gli uffici di via Pattari", sede della Equalize di Enrico Pazzali e amministrata dall'ex poliziotto Carmine Gallo. E anche la procura di Roma apre un fascicolo su una base di dossieraggio nella capitale.