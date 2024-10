Inchiesta hacker, chi sono i tre nomi finiti nell'indagine: il manager Enrico Pazzali, il "super poliziotto" Carmine Gallo e la cyber spia Nunzio Samuele Calamucci

L'altra figura di spicco al centro dello scandalo dossieraggio è Carmine Gallo, 65 anni. Il "super poliziotto", come è stato definito, è stato tra i primi a indagare sulla 'ndrangheta in Lombardia più di trent'anni fa, ma è anche colui che ha risolto il delitto Gucci e liberato Alessandra Sgarella. Di lui dicono che ancora custodisca il segreto su come si arrivò alla liberazione dell'imprenditrice che per nove mesi alla fine degli anni '90 fu sequestrata dalla 'ndrangheta. In passato, Gallo era stato in campo, tra le decine e decine di indagini, anche per risolvere l'omicidio di Maurizio Gucci, con l'arresto dell'ex moglie Patrizia Reggiani. Conclude la sua carriera nel 2015 come vicedirigente nel commissariato di Rho-Pero dove gestirà la sicurezza di tutti i capi di Stato a Milano per l'Expo.