Cronaca
l'appello del governatore

Incendio sul Vesuvio, De Luca chiede la mobilitazione nazionale

09 Ago 2025 - 17:47
1 di 3
Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha inoltrato al governo la richiesta di attivazione dello stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale della protezione civile, in relazione all'incendio boschivo che sul Vesuvio. Il rogo sta interessando in particolare la pineta di Terzigno, con il coinvolgimento della Riserva Integrale Tirone, nonché dei territori boschivi dei comuni di Trecase, Ercolano e Ottaviano, con un fronte che, al momento, ha raggiunto i 3mila metri e un'area di diverse centinaia di ettari bruciati. Scopo della richiesta, disporre di almeno altre sedici colonne mobili con moduli anti-incendio boschivo.

vesuvio
incendio

