Rsa a Milano, l'addetto antincendio: "Da solo non bastavo, le camere non dovevo controllarle"

Quando venerdì 7 luglio è scoppiato il devastante incendio alla "Casa per coniugi" di via dei Cinquecento a Milano, il vigilante era solo al suo secondo giorno di servizio. Lo racconta lo stesso 63enne al Corriere della Sera. Anche lui potrebbe finire nell'inchiesta della Procura che cerca di fare luce sulla strage e confessa i propri timori: "Ho paura di perdere il posto".

L'addetto antincendio lancia anche accuse all'organizzazione del servizio. "Una sola persona a controllare due strutture, era impossibile". Il 63enne dice che avrebbe voluto fare rapporto per segnalare questa carenza di personale, ma il fatto di essere in servizio da poco tempo lo ha fatto desistere. "Era chiaro anche a chi c'era prima di me", aggiunge.

La guardia non poteva entrare nelle stanze

Il compito dell'addetto di vigilanza non era quello di spegnere incendi ma appunto segnalare l'eventuale presenza di fumo. In caso di anomali doveva dare l'allarme ai numeri di emergenza. "Ogni ora dovevo completare un giro nei sotterranei e ai piani dei degenti delle due Rsa. Ma non avevo le autorizzazioni per entrare nei reparti. Non sono un sanitario, lì entravano solo gli infermieri. Io controllavo solo le scale, le aree comuni e i pianerottoli", ha detto. Le stanze non erano accessibili però è proprio da una di queste, la 605 del nucleo 6 al primo piano, da dove è partito l'inferno. Ormai è accertato che pare essere scoppiato da una sigaretta fumata da una delle due vittime carbonizzate, le altre quattro sono invece morte soffocate dai fumi.