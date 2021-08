Incendio Milano, Guido Bertolaso: "In Italia sono estremamente ridotti gli edifici a norma" 

"Gli edifici a norma, in Italia così come in altre parti d'Europa, sono estremamente ridotti rispetto a quella che è la complessità delle strutture abitative italiane". Così Guido Bertolaso a "Morning News" dopo l'incendio del grattacielo di via Antonini a Milano. Secondo il consulente della Regione Lombardia "il problema dei materiali che devono essere capaci di resistere alle fiamme è un problema che riguarda il 60-65% di tutti gli edifici italiani". "Questa esperienza - continua Bertolaso - che non registra vittime, ci deve dare lo spunto per effettuare maggiori controlli e fare in modo che, almeno, gli edifici nuovi vengano costruiti con materiali che siano a norma".

"Sicuramente gli interventi di pronto soccorso e di emergenza sono stati straordinari". Bertolaso si riferisce ai nostri vigili del fuoco: "I migliori del mondo, sono entrati, hanno tirato fuori rapidamente tutti gli inquilini che c'erano e li hanno portati in sicurezza". "Dopodichè lo spegnimento è stato complesso e articolato e adesso - conclude - ci sarà tutto il problema dei crolli: ma le vite sono state tutte salvate".