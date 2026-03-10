Incendio in un appartamento a Civitavecchia, morta una donna

Tragedia nel pomeriggio di martedì a Civitavecchia, sul litorale a nord di Roma, dove una donna è stata trovata morta all'interno di un appartamento al terzo piano in via Bramante, dove è divampato un incendio. La densa colonna di fumo che si è sprigionata ha allarmato l'intero quartiere. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco della città, con l'ausilio dei colleghi di Cerveteri, si sono prodigati nelle operazioni di spegnimento e nella ricerca di persone all'interno dello stabile. Mentre le fiamme erano quasi completamente domate - riferiscono i soccorritori - è stata rinvenuta una donna senza vita. Si tratterebbe di una ragazza di origine bosniaca. Salvata, con l'ausilio dell'autoscala, un'altra donna che si era rifugiata in terrazza. Tre persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118. Le cause sono in corso di accertamento.