Incendio in un condominio a Verona, sei persone intossicate

Sei persone sono finite all'ospedale in seguito a un incendio divampato a Verona, al primo piano di un condominio nel quartiere di Borgo Trento. Le fiamme, secondo quanto si è appreso, sarebbero divampate da un corto circuito provocato da una ciabatta elettrica. I vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme, hanno evacuato per precauzione il palazzo di otto piani. Salvate due persone; 18 operatori sul posto con autoscale. Area in sicurezza. Sarebbero 22 gli evacuati, tra cui bambini.