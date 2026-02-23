Incendio in un condominio a Verona, sei persone intossicate
Le fiamme scaturite forse da un corto circuito in un appartamento al primo piano
© Da video
Sei persone sono finite all'ospedale in seguito a un incendio divampato a Verona, al primo piano di un condominio nel quartiere di Borgo Trento. Le fiamme, secondo quanto si è appreso, sarebbero divampate da un corto circuito provocato da una ciabatta elettrica. I vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme, hanno evacuato per precauzione il palazzo di otto piani. Salvate due persone; 18 operatori sul posto con autoscale. Area in sicurezza. Sarebbero 22 gli evacuati, tra cui bambini.
Il bilancio
Sul posto anche i sanitari del Suem 118 con le ambulanze: sei le persone portate in ospedale per accertamenti, due donne sono rimaste lievemente intossicate (codice giallo), ma nessuno è in gravi condizioni. E' stato dichiarato inagibile l'appartamento colpito dal rogo e anche quello al piano superiore. Sul posto anche la polizia locale per gestire il traffico, la strada infatti è stata interdetta alla circolazione.