Incendio al casello sull'A21 a Brescia Sud, densa colonna di fumo visibile per chilometri

Le fiamme sarebbero partite da un camion carico di pneumatici fermo in prossimità della struttura
Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di giovedì 30 ottobre al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l'A21 Torino-Brescia. Le fiamme sarebbero partite da un camion carico di pneumatici fermo in prossimità della struttura. Il mezzo, alimentando il rogo con il materiale altamente infiammabile, ha causato la rapida propagazione delle fiamme che in pochi minuti hanno avvolto gran parte del casello. Una colonna di fumo nero, densa e visibile a chilometri di distanza, ha attirato l'attenzione degli automobilisti in transito, costringendo alla chiusura immediata del tratto autostradale per motivi di sicurezza.
Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento, ma dalle prime verifiche sembrerebbe che tutto sia partito dal camion, parcheggiato vicino ai varchi del casello. Il carico di gomme, fortemente infiammabile, ha reso il rogo particolarmente violento e difficile da contenere. Le squadre dei vigili del fuoco di Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo sono arrivate rapidamente sul posto, supportate anche da mezzi antincendio speciali. L'intervento è stato complesso a causa delle alte temperature e della necessità di mettere in sicurezza l'intera area autostradale.
Gran parte del casello autostradale è stata distrutta dalle fiamme. La copertura e le corsie di accesso risultano gravemente danneggiate, e la zona è stata immediatamente isolata per consentire le operazioni di bonifica. Nonostante l'intensità dell'incendio, non si registrano feriti né intossicati, come confermato dalle prime comunicazioni del 118 e dai vigili del fuoco. Gli operatori sanitari sono comunque rimasti sul posto per monitorare eventuali conseguenze legate alla dispersione del fumo.
La società concessionaria dell'autostrada ha disposto la chiusura temporanea dell'A21 in entrambe le direzioni nel tratto interessato, per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza e valutare i danni strutturali. Il traffico è stato deviato sulla viabilità ordinaria, con pesanti rallentamenti sia in entrata sia in uscita dalla città di Brescia. Le autorità raccomandano agli automobilisti di evitare la zona e seguire le indicazioni fornite dai pannelli informativi e dalle forze dell'ordine presenti sul posto.
Le indagini per chiarire l'origine dell'incendio sono già state avviate. Gli inquirenti stanno esaminando le condizioni del mezzo pesante da cui sarebbe partito il fuoco e raccogliendo le testimonianze di autisti e personale del casello. Le autorità intendono accertare se il camion fosse in sosta regolare e se le misure di sicurezza previste per il trasporto di materiale infiammabile siano state rispettate.