Incendio al casello sull'A21 a Brescia Sud, densa colonna di fumo visibile per chilometri

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento, ma dalle prime verifiche sembrerebbe che tutto sia partito dal camion, parcheggiato vicino ai varchi del casello. Il carico di gomme, fortemente infiammabile, ha reso il rogo particolarmente violento e difficile da contenere. Le squadre dei vigili del fuoco di Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo sono arrivate rapidamente sul posto, supportate anche da mezzi antincendio speciali. L'intervento è stato complesso a causa delle alte temperature e della necessità di mettere in sicurezza l'intera area autostradale.