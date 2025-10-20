A fuoco capannone a Napoli, incendio genera densa colonna di fumo

Un vasto incendio si è sviluppato poco prima delle 22 di lunedì all'interno di un capannone adibito a deposito di ricambi di auto nel quartiere napoletano di Ponticelli, alla periferia orientale della città. Al momento non si ha notizia di persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, a seguito di una segnalazione ricevuta dal 112. Con loro anche i vigili del fuoco. Il rogo ha generato una densa colonna di fumo ben visibile anche dal centro della città. Il luogo al cui interno si sono sviluppate le fiamme è conosciuto col nome di capannone "Martinelli".