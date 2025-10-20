Venezia, donna dà fuoco a un distributore di carburante: salvata dal gestore

A Venezia una donna è stata salvata dall'incendio che lei stessa aveva appiccato a un distributore di carburante di Fondamente Nove. La donna, dopo essere arrivata sul posto, ha gettato a terra alcuni cartoni e, dopo avervi versato sopra benzina dalla pompa, ha appiccato il fuoco, venendo investita dalle fiamme. A salvarla è stato l'intervento immediato dei due gestori del chiosco, che hanno preso gli estintori e spento l'incendio. La donna si è quindi tuffata in acqua, dove è stata recuperata e portata in ospedale.