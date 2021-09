Incendio a Milano, banca Mediolanum dona 100mila euro agli sfollati e sospende i mutui

"Metà dei soldi - ha fatto sapere la banca - è stata regalata in forma di bonifico e suddivisa equamente tra i condomini clienti della banca per aiutare a far fronte alle spese di prima necessità". Gli altri 50mila euro invece "saranno versati al condominio di via Antonini 32, quale segno di vicinanza e solidarietà concreta e immediata a tutti i condomini della Torre dei Moro".

Mediolanum ha sospeso inoltre "da subito e per 24 mesi le rate dei mutui e dei prestiti accesi dai clienti impattati, azzerando al contempo la produzione di interessi durante il periodo di sospensione".

Nei giorni successivi al rogo gli stessi residenti avevano lanciato una raccolta fondi online, condivisa e rilanciata anche dal cantante Mahmood, che ha già superato i 20mila euro.