In Veneto scoperto un caso autoctono di malaria

A Verona è stato segnalato un caso autoctono di malaria, nonostante in Italia questa malattia sia stata eradicata ufficialmente negli anni '70 grazie a campagne di bonifica e di controllo delle zanzare. Lo ha reso noto la direzione Prevenzione della Regione Veneto che ha già dato disposizioni in materia, attivando le misure di sorveglianza previste. Il paziente, fanno sapere le autorità locali, è una "persona senza storia di viaggi recenti in Paesi in cui la malattia è endemica". Gli ultimi casi autoctoni di malaria da Plasmodium vivax erano stati osservati in Sicilia all'inizio degli anni '60.