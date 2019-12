In Campidoglio la quinta edizione del premio 100 eccellenze italiane

I personaggi delle "Storie di Eccellenza" di questa quinta edizione interpretano il concetto che il volume "100 Eccellenze Italiane" ha voluto esprimere sin dal 2015, anno in cui il progetto editoriale curato dall'editore Riccardo Dell'Anna ha visto la luce: far conoscere e promuovere le personalità grazie alle quali il paese Italia è universalmente riconosciuto come il Belpaese.

La finalità di 100 Eccellenze Italiane è di premiare 100 protagonisti della migliore Italia, in virtù del prezioso contributo recato da ciascuno di essi alla crescita del nostro Paese. Raccontare attraverso la storia di 100 Eccellenze Italiane il volto della bella Italia, personaggi, aziende ed enti che con il loro lavoro contribuiscono e hanno contribuito a valorizzare l’emblema di un marchio distintivo riconosciuto in tutto il mondo.

Il Premio 100 Eccellenze Italiane V^ Edizione è stato conferito a:

Onorificenze | Cardinale Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli. Relazioni Internazionali | Ambasciatore Vincenza Lomonaco, Rappresentante Permanente D'Italia presso Onu. Magistratura| Avvocato Enrica LATERZA - Presidente Aggiunto della Corte dei Conti. Forze Dell’ordine | Gen. Giuseppe ZAFARANA - Comandante Generale della Guardia di Finanza. Forze Armate | Gen. Salvatore Farina, Capo di Stato Maggiore dell'esercito Italiano. Donne al Vertice | Pref. Annapaola Porzio, Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura. Sicurezza Nazionale | Gen. Luciano Carta, Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna - AISE. Sicurezza Marittima | Amm. Ispettore Antonio Basile, Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. Prefetti | Pref. Renato Saccone, Prefetto di Milano. Pubblica Amministrazione | Dr.ssa Barbara Casagrande, Direttore Edilizia Statale – Ministero Infrastrutture e Trasporti - MIT. Sanità Pubblica | Dr. Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità. Ricerca | Dr.ssa Matilde Leonardi, Direttore U.O.C. Neurologia, Salute Pubblica e Disabilità Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Medicina | Dr. Francesco Cognetti, Responsabile Oncologia Medica "A" Istituto Nazionale Tumori

Regina Elena IRCSS Roma. Divulgazione Scientifica| Dr. Michele Mirabella. Nutrizionisti | Dr.ssa Sara Farnetti. Dentisti | Dr. Alfredo Modesti. Chimica | Prof. Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino Fisica | Prof. Eugenio Coccia, Rettore della Scuola Universitaria Superiore “Gran Sasso Science Institute” - L’Aquila. Matematica | Prof. Luigi Ambrosio, Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa. Ingegneria Elettronica | Prof. Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico Di Bari. Aerospaziale | Ing.Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana ASI. Innovazione | Ing. Claudia Pingue, Direttore Generale di Polihub, Acceleratore di Startup e Distretto di Innovazione del Politecnico di Milano. Scienze Giuridiche | Prof. Franco Carlo Coppi, Professore Emerito di Diritto Penale presso l’università “La Sapienza”. Economia | Dr. Pasquale Tridico, Presidente dell’Inps. Finanza | Dr.ssa Maria Luisa Gota, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fideuram Vita. Management | Dr. Nicola

Zaccheo, Presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac). Donne In Carriera | Dr.ssa Isabella Fumagalli, Coordinatore di BNP Paribas International Financial Services (IFS). Manager Farmaceutico| Dr. Marcello Cattani, General Manager di Sanofi Genzyme per l’Italia e Malta. Comunicazione e Marketing per la Cultura | Dr. Antonio Lampis, Direttore Generale presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo. Museologi | Dr.ssa Barbara Jatta, Direttore dei Musei Vaticani. Arte | M° Wainer Vaccari. Design | Arch. Gaetano Pesce. Architettura | Arch. Massimo Roj. Interior Design | Arch.tti Caberloncaroppi. Moda | Stilista Anna Fendi. Scrittori |Dr. Donato Carrisi. Giornalismo | Dr. Paolo Liguori. Cinema | Claudia Gerini. Sport | Alessandra Sensini, Campionessa Mondiale di Wind Surf e Vicepresidente CONI. Canzone | Emma Marrone. Direttori d’Orchestra | M° Beatrice Venezi. Manager Musicale | Dr. Andrea Rosi, Presidente e CEO di Sony Music Entertainment Italy. Conduttori Televisivi | Dr.ssa Eleonora Daniele. Coreografi | M° Giuliano Peparini. Giornalisti d’inchiesta | Dr.ssa Federica Angeli . Criminologi | Gen. Luciano Garofano. Ambiente | Dr. Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente. Ecologia | Dr.ssa Rosalba Giugni, fondatrice e presidente dell’associazione ambientalista Marevivo. Pari Opportunità | Dr.ssa Lella Golfo, Presidente Fondazione Marisa Bellisario. Giovani Talenti | Francesco Zaccaria, Campione del mondo di ballo per le danze latino americane. Sociale | Croce Rossa Italiana. IRCSS | Istituto Tumori Pascale. Assistenza Sanitaria No Profit | Assidai, Industria farmaceutica | Alfasigma. Packaging | Eurpack . Sanificazione | Sanity System. Network Sanitario | Pro.Ge.Sa.. Network Finaziario | Prestitosi Finance. Sondaggi e Ricerche di Mercato | G&G Associated. Consulenza Management | Cdi Manager

Start Up Consulenze I.C.T. | S3consulting. Telecomuncazioni | Poste Italiane. Autonoleggio | Abc Rent. Associazioni Autostradali | Aiscat. Sicurezza Stradale | Fondazione Ania. Automotive | Carbon Dream. Tecnologie per l’allestimento di vetture per usi speciali | C.S.M. Compagnia Di San Marco. Automazioni per la logistica | Eurofork. Veicoli per la difesa | Iveco Defence Vehicles. Ricambi per veicoli industriali | Maurelli Group. Sistemi Frenanti Ferroviari | Cofren. Sistemi Elettronici | Elsel. Cyber Security | Telsy. Infrastrutture per le telecomunicazioni | Quickom. Costruzioni modulari | R.I.. Apparecchiature Elettriche | Cer Power. Infrastrutture elettriche | Terna. Energia | Snam. Industrie Chimiche | Rubberjet Valley. Impianti Siderurgici | Gf-Elti. Bioplastiche | Novamont. Riciclo | Dentis Recycling Italy. Start up impianti | Sagires. Industrie Vetrarie | Stara Glass. Imprese di Costruzioni | Consorzio Integra. Contract| Concreta. Produttori pelle | Lapelle. Gioielli | Leo Pizzo. Calzature | Leo Shoes. Lacci - Nastri - Etichette | Arpex Textiles. Biciclette | Sartobikes. Armatori | Costa Crociere. Hotel | Hilton Molino Stucky Venice. Teatri | Teatro Dell’opera Di Roma. Musei | Pinacoteca Di Brera. Corallaio | Platimiro Fiorenza. Tabacco | Manifatture Sigaro Toscano. Sistemi di fissaggio a punto metallico | Romeo Maestri & Figli. Industria casearia | Igor. Centri

distribuzione | Conad. Menzioni d’Onore Forze Armate Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Marina MilitareGenerale Francesco Vestito, Comandante del Comando Forze da Combattimento dell’Aeronautica Militare Forze dell’Ordine Dr. Francesco Basentini, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Pref. Lamberto Giannini, Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione Magistratura e Scienze Giuridiche Dr. Marco De Paolis, Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare d'Appello di Roma Dr. Nicola Gratteri, Procuratore di Catanzaro Dr. Mario Pischedda, Presidente di Sezione della Corte dei Conti Dott.ssa Monica Bergo Sicurezza Nazionale Ing. Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco Generale Giuseppe Governale, Direttore della DIA – Divisione Investigativa Antimafia Prefetti Pref. Antonia Bellomo, Prefetto di Taranto Pref. Fiamma Spena, già Prefetto di Genova Ricerca Prof.ssa Fernanda Falcini, Responsabile Scientifico dell’Associazione Pandas Prof. Paolo Marchetti, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica – Università SAPIENZA Medicina Dr. Giovanni Gaglione, Direttore di Struttura Complessa di chirurgia pediatrica Dr. Romolo Remoli, dirigente medico di Cardiologia presso l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù Roma