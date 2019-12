Su Rete 4 parte "Pensa in grande", il programma che racconta il successo dei grandi imprenditori italiani

Parte oggi su Rete 4 "Pensa in grande", un nuovo progetto editoriale televisivo di VideoNews, dedicato alle storie di grandi Imprenditori e/o Top Manager italiani con racconti fatti in prima persona da chi ha saputo costruire, innovare, affascinare il nostro Paese. Insomma, da chi è stato capace di pensare in grande. Il programma è ideato, scritto e condotto dalla giornalista Rachele Restivo che, con raccordi e riflessioni, scandisce i vari momenti della narrazione. Sono sei puntate monografiche che hanno l'intento di raccontare l'Italia che funziona, attraverso le sue eccellenze e i suoi grandi personaggi, con dei veri e propri DocuFilm: non semplici interviste ma un racconto dove il protagonista è al centro della struttura narrativa, contornato da chi vive questa esperienza vicino a lui, famigliari, amici, collaboratori e dipendenti storici.