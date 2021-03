In arrivo 3 milioni di dosi di vaccino,  Figliuolo: "Effettivo cambio di passo" | A Treviso al via "somministrazione senza appuntamento"

La prossima settimana arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid : più di quante ne siano state consegnate in 45 giorni tra gennaio e febbraio. "Un effettivo cambio di passo", ha sottolineato il commissario per l'emergenza Figliuolo. A Treviso da domenica nei centri vaccinali si sperimenta la modalità di ammissione senza appuntamento: si parte con i nati nel 1936. Si intensificano intanto i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid : in 24 ore sanzionate 1.499 persone e denunciate 12 .

L'andamento della campagna vaccinale Dopo i ritardi e le mancate consegne da parte delle case farmaceutiche, lo stop and go di Astrazeneca e i richiami del premier Mario Draghi alle Regioni affinché rispettino le indicazioni del governo sulle categorie prioritarie, la campagna di vaccinazione di massa, con l'arrivo dei tre milioni di dosi, sembra aver iniziato a correre. Ad oggi è stata superata la soglia dei 9,2 milioni di dosi somministrate, vale a dire che il 18,6% dei 51 milioni circa di italiani che possono ricevere il vaccino hanno avuto almeno una dose e 2,9 milioni di persone, il 4,9% della popolazione vaccinabile, è immunizzata.

Numeri ancora bassi e lontani da quel 70% che rappresenta il raggiungimento dell'immunità di gregge ma che hanno comunque subito un'impennata negli ultimi giorni, con le somministrazioni che si stanno assestando sulle 250mila al giorno e che, nei piani del governo, dovrebbero raddoppiare entro la metà di aprile.

Speranza: "La campagna di vaccinazione è la priorità del Paese" "La campagna di vaccinazione è la priorità del Paese" ripete il ministro della Salute Roberto Speranza quando il bollettino quotidiano segna ancora quasi 24mila casi e 380 vittime in un giorno, 3.635 ricoverati in terapia intensiva e un tasso di positività fermo al 6,6%. "Stiamo recuperando i ritardi - aggiunge il ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini - nelle prossime settimane si farà di più e meglio".

L'esperimento di Treviso A Treviso domenica per le vaccinazioni si sperimenta la nuova modalità di ammissione senza prenotazione per i cittadini nati nel 1936. Sono 4.795 i trevigiani di questa classe d'età. L'orario di accesso alle quattro sedi vaccinali sarà scadenzato in base al mese di nascita dei cittadini classe '36: i nati in gennaio dalle ore 8 alle 9, febbraio dalle 9 alle 10 e così via.

Oltre 100mila controlli in 24 ore Sono 109.122 le persone controllate nelle ultime 24 ore nell'ambito delle verifiche per il rispetto della normativa anti Covid. Di queste, 1.499 sono state sanzionate mentre altre 12 sono state denunciate per aver violato la quarantena. Dai dati del Viminale emerge inoltre che i controlli hanno riguardato anche 14.204 eserciti e attività commerciali che hanno portato a sanzioni per 119 titolari e alla chiusura di 32 attività.