Covid, 23.839 nuovi casi su 357.154 tamponi e altri 380 decessi

Sono 23.839 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 357.154 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 6,7%, in lievissima diminuzione rispetto al 6,8% di venerdì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 380, per un totale di 107.636 dall'inizio della pandemia. Aumentano di sette unità le terapie intensive (3.635 in tutto), mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 18.287.

Ad oggi in Italia ci sono 571.878 attualmente positivi, 5.167 in più rispetto a venerdì. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.832.939 i guariti e i dimessi.

Terapie intensive e ricoveri - Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, sette in più rispetto a venerdì nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 264 (venerdì erano stati 288). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.621 persone, in aumento di 149 unità.

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 177.373 prime dosi e 74.637 seconde dosi. La popolazione vaccinata è il 4,75% del totale, mentre gli over 80 immunizzati il 64.16%. A questo ritmo, il 10% della popolazione risulterà vaccinato tra due mesi e 17 giorni (il 12 giugno) e tutti gli over 80 tra un mese e nove giorni (il cinque maggio).

Roma la provincia e Lombardia la Regione con più casi - Roma è la provincia che registra il maggior incremento di casi nelle ultime 24 ore, con 1.521 nuovi contagi. Di questi 900 sono stati segnalati nella Capitale. Seguono le province di Salerno (+1.487), Torino (+1.390), Milano (+1.285) e Napoli (+1.233). La Lombardia si conferma invece la Regione con il maggior incremento di casi, con +4.884 contagi in 24 ore. Seguono Piemonte (+2.636), Emilia-Romagna (+2.269), Campania (+2.209) e Puglia (+2.008).