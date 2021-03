Covid, Scuola: dopo Pasqua 5,3 milioni di studenti in presenza

Da Nord a Sud in 60 città d'Italia, studenti e e docenti sono scesi in piazza per lo "sciopero contro la Didattica a distanza". L'obiettivo delle manifestazioni è quello di chiedere la riapertura in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dal nido all'università. La mobilitazione è stata indetta da Priorità alla Scuola in concomitanza con lo sciopero nazionale proclamato dai Cobas.