Imperia, il comune di Vallecrosia vuole cambiare nome per non sparire dal web

A Vallecrosia, piccolo centro della Riviera ligure in provincia di Imperia, il sindaco Fabio Perri ha lanciato una sfida inedita: combattere l'algoritmo di Google per rilanciare il turismo. Il Comune, affacciato sul mare e dotato di spiagge e scorci costieri, è spesso ignorato dai motori di ricerca che lo associano a una località dell'entroterra. Il motivo? Secondo il primo cittadino, è colpa del nome stesso del paese, che non richiama direttamente la sua vocazione marittima. Il termine "valle" avrebbe tratto in inganno i sistemi automatici dei motori di ricerca, penalizzando la cittadina nella competizione turistica con le vicine Bordighera e Ventimiglia.