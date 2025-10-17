Imperia, il comune di Vallecrosia vuole cambiare nome per non sparire dal web

Il sindaco Fabio Perri propone di rinominare il Comune per aumentare la visibilità turistica, deciderà il referendum popolare
A Vallecrosia, piccolo centro della Riviera ligure in provincia di Imperia, il sindaco Fabio Perri ha lanciato una sfida inedita: combattere l'algoritmo di Google per rilanciare il turismo. Il Comune, affacciato sul mare e dotato di spiagge e scorci costieri, è spesso ignorato dai motori di ricerca che lo associano a una località dell'entroterra. Il motivo? Secondo il primo cittadino, è colpa del nome stesso del paese, che non richiama direttamente la sua vocazione marittima. Il termine "valle" avrebbe tratto in inganno i sistemi automatici dei motori di ricerca, penalizzando la cittadina nella competizione turistica con le vicine Bordighera e Ventimiglia.
Per contrastare questa invisibilità digitale, l'amministrazione comunale ha avanzato una proposta destinata a far discutere: cambiare ufficialmente il nome del Comune in "Vallecrosia al mare". L'iniziativa richiama altre località liguri come San Lorenzo al Mare o San Bartolomeo al Mare, che nel nome riflettono chiaramente la loro natura balneare. L'idea, approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 15 ottobre, ha già ricevuto il parere favorevole della Regione Liguria. Ora toccherà ai cittadini decidere tramite un referendum: per rendere effettivo il cambio sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto e una maggioranza di voti favorevoli.
Dal punto di vista pratico, il sindaco ha rassicurato i cittadini: il cambio di nome non comporterà modifiche burocratiche pesanti. Il codice di avviamento postale resterà lo stesso e i documenti saranno aggiornati automaticamente. "Sarà solo una specificazione, un messaggio in più per farsi trovare anche online" ha spiegato Perri.
Il referendum popolare rappresenterà il banco di prova definitivo. Se i cittadini diranno sì, il nuovo nome entrerà ufficialmente in vigore. Ma il test più importante arriverà dopo: saranno i numeri del turismo a dire se la mossa di Vallecrosia "al mare" avrà davvero sconfitto l’algoritmo.