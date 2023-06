Impagnatiello, l'amante: "A Giulia interessava solo il suo bambino, voleva lasciare Alessandro"

L'amante di Alessandro Impagnatiello rivela di aver parlato con Giulia Tramontano.

Lei le avrebbe detto che "Alessandro non avrebbe mai visto il figlio e che a lei interessava solo il bimbo e la sua salute. Non sapeva se si sarebbe recata a Napoli dai suoi genitori, ma sicuramente non voleva più vedere Alessandro. Sarebbe comunque tornata a Senago, dopo il nostro incontro, per parlare con lui e per lasciarlo". E' quanto la donna ha messo a verbale il 31 maggio, dicendo di aver incontrato Giulia, accoltellata poche ore dopo dal suo convivente.