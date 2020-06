Immuni, Pisano: "L'app è stata scaricata da un milione di italiani"

Finora l'app Immuni è stata scaricata "da circa un milione di utenti". Lo ha spiegato, in audizione in commissione Trasporti alla Camera, il ministro dell'Innovazione Paola Pisano, comunicando i dati dell'aggiornamento del download. Il ministro ha poi sottolineato che "il 2 giugno è stata la prima applicazione scaricata in Italia". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui