Immuni, Arcuri: "L'app già scaricata da due milioni di italiani"

L'app Immuni per il contact tracing "è stata scaricata da due milioni di italiani". Lo ha annunciato il commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri precisando che da lunedì l'applicazione inizierà a funzionare in via sperimentale in quattro regioni. "E' molto utile - ha sottolineato Arcuri - e il tracciamento è essenziale per questa fase". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui