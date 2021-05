Immigrazione, Paolo Liguori: "All'Europa servono dei corridoi umanitari"

"Ci vogliono i corridoi umanitari che stabiliscono chi e quanti partono, chi e quanti arrivano. Sono necessari per l'Europa, non per l'Italia". Così il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, a "Stasera Italia" sull'emergenza sbarchi nel nostro Paese. "Attenzione - insiste Liguori - siamo indietro sulla questione".

"Il ruolo che ha la Turchia di Erdogan nel Mediterraneo è pericoloso per l'Europa, gli Stati Uniti d'America. Quel ruolo - aggiunge i direttore di Tgcom24 - oggi va discusso, perché è quello il vero pericolo, la vera minaccia. Tra l'altro - conclude Liguori - Erdogan vive di rendita proprio sull'uso degli immigrati".