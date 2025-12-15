L'imam di Torino torna in libertà, FdI: "Scelta grave e incomprensibile"

L'imam Mohamed Shahin, che era detenuto nel Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta, è tornato in libertà. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Torino, che ha disposto la cessazione del trattenimento nella struttura. All'uomo, già al centro di polemiche per alcune dichiarazioni ritenute giustificative dell'attacco terroristico del 7 ottobre da parte di Hamas, è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura nissena. La decisione ha suscitato la dura reazione politica di Fratelli d'Italia, che ha definito la scelta dei giudici "grave e incomprensibile".