Imam espulso, la Corte d'appello di Torino: stop al suo trattenimento nel Cpr

La Corte di appello di Torino si è pronunciata per la cessazione del trattenimento dell'imam Mohamed Shahin nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno infatti accolto uno dei ricorsi presentati dagli avvocati dell'uomo, per il quale il ministro Piantedosi aveva deciso l'espulsione dopo la sua dichiarazione pubblica che "il 7 ottobre non è una violenza". Alla luce di nuova documentazione fornita, le toghe hanno sostenuto che non sussistono elementi che possono far parlare di sicurezza per lo Stato o per l'ordine pubblico.