Cronaca
di Caltanissetta

Imam Torino, Corte d'appello conferma il "no" all'allontanamento dall'Italia

30 Dic 2025 - 17:09
Imam di Torino, lo Shanin-pensiero sul 7 ottobre © Da video

La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il "no" all'allontanamento immediato dall'Italia di Mohamed Shahin, imam di Torino colpito da un provvedimento di espulsione del ministro Matteo Piantedosi. I giudici hanno respinto un reclamo dell'Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione del tribunale nisseno. Secondo quanto è trapelato, anche per i magistrati di seconda istanza, Shahin deve essere considerato un "richiedente asilo" e quindi non può essere rimpatriato in attesa che si definisca la sua posizione.

