Imam di Torino, ministro Piantedosi: "Faremo valere le nostre ragioni"

Il ministro Piantedosi, nell'intervista a Tg4 andata in onda anche a Studio Aperto, affronta anche il tema della sicurezza in Italia all'indomani della strage di Bondi Beach ("Ci confronteremo con gli operatori e con gli analisti e vedremo cosa c'è da rafforzare tra gli obiettivi, l'allerta è già massima su antisemitismo e lupi solitari", afferma) e le violenze di piazza durante le manifestazioni No Tav e Pro Pal. "Con certezza - conclude - c'è una regia unica di gruppi organizzati che fanno del loro antagonismo opposizione a tutto. Anche su questo ci stiamo preparando".