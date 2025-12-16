Logo Tgcom24
l'intervista al TG4

Imam di Torino, ministro Piantedosi: "Faremo valere le nostre ragioni"

Intervista al titolare del Viminale sui fatti interni e su quelli di Bondi Beach in merito alla sicurezza

di Alessandro Tallarida
16 Dic 2025 - 19:32
01:58 

La decisione della Corte d'appello di Torino di liberare l'imam di Torino Mohamed Shahin "ci amareggia perché vanifica il lavoro che c'è dietro, degli operatori di polizia che finora hanno tenuto immune il nostro Paese dagli attentati terroristici". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervistato da Tg4. "Noi - ha ricordato - dall'inizio del mandato del nostro governo abbiamo firmato più di 200 provvedimenti di espulsione, fondati, come in questo caso, su elementi di massima prevenzione. Ma noi andremo avanti, faremo valere le nostre ragioni nelle tappe successive".

Il ministro Piantedosi, nell'intervista a Tg4 andata in onda anche a Studio Aperto, affronta anche il tema della sicurezza in Italia all'indomani della strage di Bondi Beach ("Ci confronteremo con gli operatori e con gli analisti e vedremo cosa c'è da rafforzare tra gli obiettivi, l'allerta è già massima su antisemitismo e lupi solitari", afferma) e le violenze di piazza durante le manifestazioni No Tav e Pro Pal. "Con certezza - conclude - c'è una regia unica di gruppi organizzati che fanno del loro antagonismo opposizione a tutto. Anche su questo ci stiamo preparando".

