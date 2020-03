Il sindaco di Milano lancia la battaglia del pennarello: "Penne e quaderni beni essenziali"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lancia la battaglia del pennarello e fa appello al governo affinché possa permettere alle famiglie di acquistare gli articoli di cartoleria nei supermercati. "In molte mi avete segnalato che non si trovano nei supermercati pennarelli, quaderni, fondamentali per far studiare i vostri ragazzi, perché non sono considerati articoli essenziali secondo il decreto del governo, ma lo sono", dice, rivolgendosi alle mamme, in un video pubblicato sui social.