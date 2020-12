Il racconto di uno dei pescatori sequestrati in Libia: "Ho pensato di togliermi la vita"

"Ho pensato anche di togliermi la vita". Così Nuccio Giancalone, uno dei pescatori di Mazara Del Vallo sequestrati in Libia, racconta a "Quarta Repubblica" l'esperienza della prigionia. "Dove mangiavamo facevamo anche i nostri bisogni - ricorda - la notte venivano a darci i calci alla porta per non farci dormire, abbiamo sofferto la fame e il freddo".

Leggi Anche Rientrati a Mazara del Vallo i 18 marinai sequestrati in Libia: tutti negativi al tampone rapido

Le cose non sono migliorate con il passare dei giorni: "Nell'ultimo mese ci hanno trasferito in un altro carcere - spiega - eravamo al buio e non vedevamo neanche quello che mangiavamo. Farcela, anche per chi come me ha coraggio, sarebbe stata molto difficile. Se ci avessero tenuto ancora qualche mese qualcuno di noi non ce l'avrebbe fatta".