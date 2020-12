Libia, il comandante del peschereccio Medinea: "Trattati malissimo"

Ansa

"Siamo stati trattati malissimo, ma sono felice di essere qui". Lo ha raccontato Pietro Marrone, comandante del Medinea, uno dei due pescherecci rientrati a Mazara del Vallo con a bordo i 18 pescatori rilasciati dopo 108 giorni di prigionia in Libia. Un altro componente l'equipaggio, un tunisino, ha dichiarato: "Siamo stati per settimane a piedi nudi, ci hanno trattato molto male". Tutti i marittimi sono risultati negativi al tampone per il Covid-19.