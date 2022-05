Il Papa torna ad abbracciare la comunità Lgbt: "La Chiesa non vi rifiuta"

Interrogato dal padre gesuita James Martin sul tema dei fedeli omosessuali che si sono sentiti rifiutati dalle loro parrocchie, il pontefice ha precisato: "Vorrei che lo riconoscessero non come il rifiuto della Chiesa, ma piuttosto di persone nella Chiesa. "Una Chiesa selettiva, di sangue puro, non è la Santa Madre Chiesa, ma piuttosto una setta" , ha proseguito.

Le nuove dichiarazioni del pontefice sono state rilasciate per iscritto come risposta a tre domande del padre gesuita James Martin riguardanti i cattolici Lgbt a proposito di cosa direbbe a uno di loro "che ha subito un rifiuto dalla Chiesa". È allora che il Papa oltre a ribadire massima accoglienza per i fedeli gay ha anche citato i Vangeli di Matteo e Luca per ricordare

la parabola degli invitati alla festa

: "I giusti, i peccatori, i ricchi e i poveri, ecc".

Nella "mini-intervista" del gesuita statunitense James Martin, da anni impegnato nella pastorale delle persone omosessuali, il Papa ha offerto anche altri due consigli su come vivere il rapporto con Dio e con la comunità religiosa in generale.

Cosa le persone Lgbtq dovrebbero sapere su Dio -

"Dio è Padre e non rinnega nessuno dei suoi figli. E lo stile di Dio è vicinanza, misericordia e tenerezza. Lungo questa strada troverai Dio", ha scritto il pontefice.

Cosa le persone Lgbtq dovrebbero sapere della Chiesa -

"Vorrei che leggessero il libro degli Atti degli Apostoli. Là troveranno l'immagine della Chiesa vivente", l'indicazione di Papa Francesco per continuare a credere nelle istituzioni cattoliche.