Il Papa: "Speriamo in nuove cure, ma serve un vaccino per il cuore"

Ansa

Quest'anno, mentre "speriamo in una rinascita e in nuove cure", bisogna rendersi conto che "serve un vaccino per il cuore". A indicarlo è Papa Francesco, che nell'omelia letta al suo posto dal cardinale Parolin durante la messa in San Pietro, sottolinea che il 2021 "sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri, come fa la Madonna con noi". Per il Pontefice "tutto comincia da qui, dal prenderci cura degli altri, del mondo, del creato".