Covid, Papa Francesco: "Il vaccino è luce di speranza se è disponibile per tutti"

Le scoperte dei vaccini sono "luci di speranza se sono a disposizione di tutti". Lo ha detto il Papa nella benedizione Urbi et Orbi del giorno di Natale , chiedendo di evitare che "le leggi di mercato e dei brevetti siano sopra le leggi della salute e dell'umanità". In un appello rivolto ai governanti dei Paesi di tutto il mondo, Bergoglio ha chiesto di somministrare le dosi "prima ai poveri e ai bisognosi" .

"Non possiamo lasciare che i nazionalismi chiusi e il virus dell'individualismo ci impediscano di vivere come la famiglia che siamo", ha sottolineado il Pontefice. "Non posso mettere me stesso davanti agli altri. Prego tutti di promuovere la cooperazione e non la concorrenza".

Una benedizione particolare - Il Papa ha inoltrato il suo messaggio natalizio dall'Aula della Benedizione e non come da tradizione affacciato dalla Loggia sulla piazza, vuota per evitare assembramenti. L'Aula della Benedizione è collocata sopra il Portico della basilica di San Pietro. Completata tra il 1611 e il 1612, l'Aula è stata restituita alla sua originaria bellezza giusto un anno fa dopo una lunga e complessa opera di restauro, in particolare degli stucchi, durata diversi anni. Le emittenti tv collegate per il Messaggio di Natale del Papa sono state circa 150, oltre allo streaming sui vari canali social.

"Bene chi non si lascia sopraffare e porta speranza" - Il Papa ha invitato a pensare che "il dolore e il male non sono l'ultima parola. Rassegnarsi alle violenze e alle ingiustizie vorrebbe dire rifiutare la gioia e la speranza del Natale. In questo giorno di festa rivolgo un pensiero particolare a quanti non si lasciano sopraffare dalle circostanze avverse, ma si adoperano per portare speranza, conforto e aiuto, soccorrendo chi soffre e accompagnando chi è solo. Il mio pensiero va alle famiglie: a quelle che oggi non possono ricongiungersi, come pure a quelle che sono costrette a stare in casa".