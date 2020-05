Il Papa accetta la richiesta di pensionamento di Angelo Bagnasco | Tasca nuovo vescovo di Genova

Va in pensione il cardinale Angelo Bagnasco. Il Papa ha nominato il francescano Marco Tasca nuovo arcivescovo di Genova. Al compimento del 75esimo di età, Bagnasco, ex presidente della Cei, aveva rassegnato le sue dimissioni ma Francesco aveva prorogato il suo incarico di altri due anni. Ora, a 77 anni, il porporato va in pensione. Al suo posto è stato nominato il francescano Marco Tasca, 62 anni, dal 2007 al 2019 ministro generale dell'Ordine dei Frati minori conventuali.

Il nuovo vescovo di Genova, il reverendo padre Marco Tasca, è nato a Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), il 9 giugno 1957. All'età di 11 anni, il 29 settembre 1968, ha fatto il suo ingresso nell'Ordine dei Frati Minori Conventuali nel Seminario Serafico a Camposampiero (Padova). Conclusi gli studi medi superiori, è stato ammesso all'anno di noviziato (1976-1977). Il 28 novembre 1981 ha emesso i voti definitivi nell'Ordine Serafico presso la Basilica di Sant'Antonio a Padova. A conclusione degli studi filosofico-teologici, con il Baccellierato in Teologia, ha ricevuto l'ordinazione presbiterale il 19 marzo 1983.

Dal 1983 al 1988 ha proseguito gli studi con la Licenza in Psicologia e Pastorale presso la Pontificia Università Salesiana. Padre Marco Tasca ha ricoperto i seguenti incarichi: collaboratore della parrocchia di S. Giuseppe da Copertino, in Roma (Eur) dal 1983 al 1988; rettore del Seminario Minore della Provincia Italiana di Sant'Antonio di Padova dal 1988 al 1994; dal 1994 è Rettore del Seminario Maggiore della Provincia Italiana di Sant'Antonio di Padova e docente di Psicologia e Teologia Pastorale all'Istituto Teologico Sant'Antonio Dottore e al Seminario Maggiore di Padova. È stato guardiano del Convento dei Santuari Antoniani in Camposampiero dal 2001 al 2005; ministro provinciale della Provincia di Sant'Antonio di Padova dal 2005 al 2007; ministro generale dell'Ordine per due sessenni dal 2007 al 2019.

In seno all'Unione Superiori Generali è stato eletto presidente della Commissione giuridica dal 2013 al 2019; padre Tasca è stato più volte presidente della Conferenza dei Ministri Generali Francescani e della Famiglia Francescana. Come rappresentante dei religiosi ha partecipato per tre volte all'assemblea del Sinodo dei Vescovi in qualità di 'sodalis': nel 2012 al Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, nel 2015 al Sinodo sulla Famiglia e nel 2018 al Sinodo sui Giovani.