Papa Francesco prega per le famiglie: no alla violenza domestica

"Preghiamo oggi per le famiglie. In questo tempo di quarantena, la famiglia, chiusa a casa, cerca di fare tante cose nuove, tanta creatività, con i bambini, con tutti, per andare avanti. E anche c'è l'altra cosa, no? Che alle volte c'è la violenza domestica. Preghiamo per le famiglie perché continuino in pace, in questa quarantena". Lo ha detto papa Francesco all'inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta.