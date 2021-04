Il messaggio audio di Piera Maggio: "La speranza non è mai mancata, ma non ci illudiamo"

"In questi anni la speranza di poter riabbracciare nostra figlia non è mai mancata e non mancherà". Sono ore di grande attesa per Piera Maggio dopo l'appello di Olesya Rostova, intervenuta in una trasmissione della tv russa per cercare la madre naturale, raccontando di essere stata rapita da una donna di etnia Rom quando era ancora piccola e di aver poi trascorso diversi anni in orfanotrofio.

In attesa dunque degli esami che riveleranno se la ragazza in questione sia effettivamente Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, il primo settembre del 2004, la madre ha descritto il suo stato d'animo in un messaggio audio inviato a "Mattino Cinque": "Siamo speranzosi ma non possiamo permetterci illusioni, non possiamo permettercele - commenta la donna, al momento ricoverata in ospedale per un problema di salute - Al momento non è prevista una mia partenza per la Russia, vogliamo attendere gli esiti degli esami e speriamo che possano arrivare in breve tempo".