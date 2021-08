Dopo il riconoscimento di qualche giorno fa da parte della Ue, anche il Vaticano in questi giorni sta dotando tutti coloro che si sono vaccinati nel piccolo Stato del Green pass. Anche Papa Francesco sarebbe in possesso del suo certificato verde. Intanto si lavora per gli eventi non religiosi al chiuso, all'interno delle mura leonine. Il primo potrebbe essere l'udienza generale di mercoledì 11 agosto.