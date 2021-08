IPA

Servirà il Green pass anche per andare in mensa? La risposta è sì: i lavoratori per accedere alle aree ristorazione di fabbriche e uffici dovranno esibire il certificato di avvenuta vaccinazione o un tampone negativo (fatto nelle 48 ore precedenti). E scoppia il caso, con le associazioni di categoria che chiedono regole chiare. La reazione dei sindacati è decisa: bene il green pass per eventi e tempo libero, ma no all'uso improprio in azienda.