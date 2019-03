Il femminicidio e poi la svolta: possibili legami tra l'arresto di Di Lauro e l'omicidio a Melito

Quello che era stato rubricato come un episodio di violenza domestica con il passare delle ore ha assunto un'importanza rilevante anche per la cattura del boss Marco Di Lauro. Potrebbero infatti esserci dei legami tra l'arresto di "Ciruzzo" e Salvatore Tamburrino, l'uomo che ha ucciso la moglie a Melito (Napoli) e poi si è costituito poche ore prima della cattura del latitante. Come ha ammesso lo stesso questore di Napoli, Antonio De Iesu, rispondendo in conferenza stampa - in seguito all’arresto di Di Lauro - a chi ha chiesto se ci fosse un nesso tra i due fatti: "Nel primo pomeriggio c'è stata una inusuale fibrillazione dell'attività investigativa che ci ha consentito di fare degli intrecci per arrivare all'abitazione dove si nascondeva Marco Di Lauro".