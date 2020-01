Il coronavirus fa paura e scatta la quarantena per gli evacuati da Wuhan

Italia - Il luogo dove dovrebbero essere posti in quarantena gli italiani provenienti da Wuhan, secondo quanto appreso nelle ultime ore, è una caserma situata all'interno della "città militare" della Cecchignola, alla periferia sud di Roma. I tecnici delle amministrazioni coinvolte hanno individuato una struttura nel grande comprensorio militare ed si sta già accertando l'effettiva idoneità allo scopo.

Francia - I francesi che verranno rimpatriati da Wuhan saranno isolati a Carry-le-Rouet vicino a Marsiglia. E' salito intanto a sei il numero delle persone contagiate dal virus nel Paese.

Germania - I cittadini tedeschi che saranno rimpatriati dalla Cina dovranno fare un periodo di due settimane di quarantena nella caserma di Germersheim in Rheinland-Pfalz al rientro in Germania. Il ministro della Salute Jens Spahn ha commentato che "è una buona soluzione per proteggere chi torna, i loro congiunti e allo stesso tempo la popolazione in generale".

Stati Uniti - Verranno tenuti in isolamento in California per un periodo di tempo indeterminato in attesa di verificare che non sviluppino sintomi del coronavirus: i 201 americani evacuati da Wuhan. Ad annunciarlo - in un comunicato - il dipartimento alla Sanità dell'Alaska, dove l'aereo è atterrato per poi proseguire per la California. Ai primi screening medici condotti sui passeggeri, nessuno ha evidenziato sintomi sospetti.

Quarantena - La misura della quarantena (originariamente, forma veneta per "quarantina") prende origine dall'isolamento di 40 giorni di navi e persone prima di entrare nelle laguna della Repubblica di Venezia. Fu adottata come misura di prevenzione contro la malattia che imperversava in quel periodo: la peste nera. Tra il 1347 e il 1359 l'epidemia sterminò circa il 30% della popolazione dell'Europa e dell'Asia. Un documento originale datato 1377, stabilisce che prima di entrare nella città, i nuovi arrivati dovevano passare 30 giorni in un luogo ad accesso limitato (in origine vicino alle isole) in attesa di vedere se i sintomi della peste si fossero sviluppati. In seguito, l'isolamento fu prolungato a 40 giorni e venne chiamato quarantena.

La "quarantena moderna" ha assunto il valore generico di "isolamento precauzionale" ed è di durata variabile, dipende dal tipo di emergenza e dai vari casi. Ad esempio, gli italiani a rientro da Wuhan saranno messi in quarantena per 2 settimane, che equivale al periodo di incubazione del virus.