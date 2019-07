Il Comitato di bioetica ribadisce: "Il suicidio assistito è diverso dall'eutanasia"

Sono state inoltre formulate "alcune raccomandazioni condivise", auspicando che si presti la dovuta "attenzione anche alle problematiche morali, deontologiche e giuridiche", ha riferito il presidente del Comitato, il professor Lorenzo d'Avack.



Le raccomandazioni del Comitato - Gli esperti raccomandano inoltre "l'impegno di fornire cure adeguate ai malati inguaribili in condizione di sofferenza" e chiedono che "sia documentata all'interno del rapporto di cura un'adeguata informazione data al paziente in merito alle possibilità di cure e palliazione". Il Comitato ritiene poi "indispensabile che sia fatto ogni sforzo per implementare l'informazione ai cittadini e ai professionisti della Sanità delle disposizioni normative riguardanti l'accesso alle cure palliative". L'auspicio è che venga "promossa un'ampia partecipazione dei cittadini alla discussione etica e giuridica sul tema e che vengano promosse la ricerca scientifica e la formazione bioetica degli operatori sanitari".



Eutanasia - Per eutanasia si intende l'infusione di un farmaco che interrompe, in maniera rapida e indolore, la vita del malato che lo richiede. A compiere il gesto di somministrare la sostanza letale è una persona terza, un sanitario che la infonde in endovena a chi ritiene di patire sofferenze eccessive a livello fisico o esistenziale. Questa è l'unica forma di eutanasia che esiste in senso proprio e per la quale si sta discutendo una legge di iniziativa popolare in Parlamento, sollecitata dalla Corte Costituzionale.



Interruzione dei trattamenti - E' un termine a volte indicato in modo improprio come eutanasia passiva, ma non ha nulla a che vedere con l'eutanasia. Si riferisce invece al diritto, costituzionalmente previsto, del rifiuto di trattamenti che possono essere anche salvavita: questo principio è alla base della legge sulle Dat (Dichiarazioni anticipate di trattamento). Ad esempio, il distacco del ventilatore meccanico per Piergiorgio Welby e Walter Piludu, o della nutrizione e idratazione nel caso di Eluana Englaro (la cui volontà è stata ricostruita quando lei non era più capace di intendere e volere).



Suicidio assistito - Consiste nell'aiutare un soggetto che chiede di porre fine alla propria vita, ma in cui è lui stesso ad assumere un farmaco letale. Questa possibilità è prevista in Svizzera, dove si è recato Dj Fabo, aiutato da Marco Cappato. Fabiano Antoniani, pur essendo tetraplegico, ha potuto attivare una pompa infusionale schiacciando con i denti un pulsante. In questo caso l'aiuto è consistito nel predisporre il meccanismo che ha permesso di assumere la sostanza, ma il gesto finale è rimasto suo.