Il black friday è alle porte. Ma attenti alle fregature

Una corsa all’acquisto che puntuale arriva poco prima di Natale. Una moda partita dagli Usa ma che ormai è un fenomeno di massa. Non si sa esattamente perché si chiami "black", ma secondo alcuni il nero indicava il traffico provocato dalla corsa allo shopping nelle grandi città e diventerà popolare grazie a un articolo del New York Times. La data da mettere in agenda quest’anno è il 29 novembre: il giorno dell’anno in cui fare grandi affari on e off line. Primissimi sconti anche sui siti di e-commerce. Giorno a ridosso del periodo degli acquisti natalizi, e dunque è ancora più traino e vetrina per i prodotti di Natale.

Il clou degli sconti ci sarà a partire dalla mezzanotte di giovedì 28 novembre e per tutta la giornata successiva, ma per l’intera settimana del Black Friday (dal 24 novembre al 1 dicembre), i clienti potranno godere di promozioni e offerte. E non è finita: la stagione dei ribassi prosegue fino a lunedì 2 dicembre, il Cyber Monday, ultimo giorno di offerte, dedicato soprattutto agli acquisti ‘cibernetici’, ovvero via web. Vi aderiscono tutti (o quasi) i negozi digitali, dagli e-store dei brand più famosi.