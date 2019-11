New York City: dieci consigli per le Festività

La Macy’s Thanksgiving Parade del Giorno del Ringraziamento, il 28 novembre e l’accensione dell’albero di Natale al Rockfeller Center del 4 dicembre segnano l’inizio ufficiale degli eventi legati alle festività,. Accanto a questi appuntamenti iconici i visitatori della città potranno immergersi nello spirito delle feste con altri eventi. Eccone alcuni.



Mercatini – E’ possibile dedicarsi allo shopping nei colorati mercatini di Natale che aprono in diversi luoghi iconici della città. I principali sono: Holiday Shops at Winter Village at Bryant Park (fino al 2 gennaio), Grande Central Holiday Fair (18 novembre – 24 dicembre), Union Square Holiday Market (21 novembre – 24 dicembre) e Columbus Circle Holiday Market (4 – 24 dicembre).



NYC Winter Lantern Festival - Il NYC Winter Lantern Festival torna per il secondo anno a Staten Island presso lo Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden, che sarà illuminato da oltre 50 lanterne LED e prenderà vita con spettacoli dal vivo di danza ed arte cinesi. Empire Outlets sarà lo sponsor dell’evento. 20 novembre-12 gennaio, Randall Manor, Staten Island.



Gingerbread Lane al New York Hall of Science - Il Gingerbread Village, il villaggio di pan di zenzero più grande del mondo, torna più delizioso che mai nella New York Hall of Science. L’installazione ideata dallo chef Jon Lovitch, è realizzata solo con materiale editabile che comprende, oltre al pan di zenzero, anche decorazioni realizzate con caramelle, cioccolato e glassa. 23 novembre-13 gennaio, Flushing Meadows Corona Park, Queens.

Holiday Train Show al New York Botanical Garden - Al New York Botanical Garden, i visitatori vedranno sfrecciare modellini di treni tra 175 monumenti newyorkesi in miniatura, ricreati utilizzando solo materiali naturali come corteccie e foglie. Il giardino botanico del Bronx è comodamente raggiungibile con la Metro-North Railroad da Grand Central Terminal. 23 novembre-26 gennaio, Fordham, the Bronx.



Macy’s Thanksgiving Parade - La Macy’s Thanksgiving Day Parade è la più celebre parata del Giorno del Ringraziamento e l’evento che dà il via ufficiale alle feste a New York City. Enormi gonfiabili, musical di Broadway, celebrities, sono solo alcuni degli elementi della manifestazione che ogni anno attira migliaia di spettatori. La parata inizierà alle ore 9:00 all’incrocio tra 77th Street e Central Park West per concludersi su 34th Street all’altezza di Seventh Avenue. 28 novembre, Manhattan.



Empire Outlets - Empire Outlets, destinazione outlet di New York City inaugurata lo scorso maggio, darà il via alla stagione natalizia con il Black Friday e con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale. Il centro, facilmente raggiungibile da Lower Manhattan con lo Staten Island Ferry gratuito, sarà addobbato con migliaia di luci, ghirlande ed un albero alto 12 metri. Non mancheranno poi musica dal vivo, canti di Natale e speciali promozioni nei negozi. St. George, Staten Island.



Christmas Lights Tour di Dyker Heights - Considerato una delle attrazioni più famose di Brooklyn, il Christmas Lights Tour proposto da A Slice of Brookyn consente di visitare il quartiere di Dyker Heights famoso per le decorazioni di Natale private tra le più spettacolari e stravaganti al mondo. 1 dicembre-30 dicembre, Dyker Heights, Brooklyn.



Accensione dell’albero di Natale al Rockfeller Center - L’albero di Natale del Rockfeller Center è una tradizione newyorkese che da oltre 80 anni si ripete nella Rockfeller Plaza. L’accensione dell’albero è accompagnata da spettacoli imperdibili e dalle classiche canzoni di Natale. I visitatori troveranno l’albero illuminato fino a metà gennaio e potranno pattinare sul ghiaccio al The Rink del Rockfeller Center a cominciare dal mese di ottobre. 4 dicembre, Midtown, Manhattan.



Candlelight Tour - Questo Natale i visitatori potranno fare un tuffo nel passato partecipando al tour della storica Richmond Town, che per l’occasione sarà illuminata con candele e lampade ad olio. Si consiglia di prenotare in anticipo. 14-21 dicembre, Richmond Town, Staten Island.



New Years’ Eve Times Square Ball Drop - Ogni anno, milioni di newyorkesi e visitatori da tutto il mondo accorrono per ammirare il Times Square Ball Drop. La Waterford Crystal Times Square Ball di Capodanno brilla a Times Square per tutto il periodo natalizio, ma l’evento imperdibile sarà il 31 dicembre, quando la sfera scenderà sulla piazza per celebrare l’inizio del nuovo anno. 31 dicembre-1 gennaio, Times Square, Manhattan.



Per maggiori informazioni: www.nycgo.com