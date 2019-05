Dieci grattacieli del mondo da cui toccare il blu con un dito

Skyline: i grattacieli più belli del mondo Burj Khalifa– Dubai - Emirati Arabi Istockphoto 1 di 10 Shanghai Tower, Cina. Nella foto è l'edificio sulla destra. Istockphoto 2 di 10 Lotte World Towe - Seul Istockphoto 3 di 10 Evolution Tower – Mosca - Russia -Nella foto è l'edificio più a desta. Istockphoto 4 di 10 Il Dritto – Milano - Italia Istockphoto 5 di 10 Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza – Nanchang - Cina Istockphoto 6 di 10 432 Park Avenue - New York - Usa Istockphoto 7 di 10 Space Needle - Seattle – Usa Istockphoto 8 di 10 Canton Tower, Guangzhou, Cina Istockphoto 9 di 10 Torre Cayan - Dubai – Emirati Arabi - E' la torre avvitata su se stessa. Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

BURJ KHALIFA– DUBAI - EMIRATI ARABI - Con i suoi 828 metri di altezza è l’edificio più elevato del mondo, con un significativo margine di vantaggio in termini di altezza rispetto a qualsiasi altro. E’ simbolo della città di Dubai: detiene svariati record, ad esempio è l’edificio con più piani al mondo (163), è servito dagli ascensori più veloci e ospita la mosche più alta del pianeta, situata ai piani numero 76-77.



SHANGHAI TOWER, CINA – L'edificio, alto 632 metri, ha 128 piani ed è il secondo più alto al mondo dopo il Burj Khalifa. Sorge nel quartiere Pudong di Shanghai; la sua struttura elegante a spirale cilindrica nasconde un edificio ad alta efficienza energetica. Accoglie circa 16.000 persone al giorno.



LOTTE WORLD TOWE - SEUL – È l’edificio più alto della Corea del Sud (555 metri) e il quinto del mondo. La sua costruzione ha richiesto sei anni di lavori e conta ben 123 piani. Inaugurato all’inizio di aprile 2017 ospita il più alto osservatorio in vetro, a quota 478 metri.



EVOLUTION TOWER – MOSCA - RUSSIA – Questo iconico grattacielo, alto 249 metri e tutto ritorto su se stesso, fa parte del Moscow International Business Center. La sua costruzione è iniziata nel 2011 e completata alla fine del 2014: è stato realizzato dallo studio d’architettura RMJM in collaborazione con l’artista scozzese Karen Forbes. E' caratterizzato da una notevole rotazione intorno al proprio asse, pari a 156 gradi in senso orario



IL DRITTO – MILANO - ITALIA – E’ conosciuto come anche come “Torre Isozaki”, dal nome dell’architetto giapponese che lo ha progettato, o “Torre Allianz”. Fa parte di CityLife, il grande progetto di riqualificazione della Fiera Campionaria. Il grattacielo è alto 207 metri, conta 50 piani ed è al secondo posto tra i grattacieli più alti d’Italia, dopo la Torre Unicredit.



JIANGXI NANCHANG GREENLAND CENTRAL PLAZA – NANCHANG - CINA – Sono due splendidi grattacieli gemelli, alti 303 metri e costruiti nel centro di Nanchang, nella Cina Sud-orientale. Ciascuno di loro ha 59 piani.



432 PARK AVENUE - NEW YORK - USA – Con i suoi 426 metri d’altezza e i suoi 96 piani è l’edificio esclusivamente residenziale più alto dell’emisfero occidentale e il terzo negli Stati Uniti. Sorge a poca distanza da Central Park, ma la sua estetica lascia perplessi molti americani i quali lo considerano “un pugno nell’occhio allo skyline della Grande Mela”.



SPACE NEEDLE - SEATTLE – USA – E’ il principale simbolo della città. E' stato costruito in occasione dell'Expo 1962, è alto circa 184 metri ed è stato progettato per resistere a raffiche di vento fino a 450 km/h e a terremoti fino a magnitudo 9,8.



CANTON TOWER - GUANGZHOU - CINA – Questa meravigliosa torre dalla struttura a spirale è alta 595 metri. E’ una torre d'osservazione diventata operativa il 29 settembre 2010 in occasione dei Giochi asiatici. E' la quarta struttura autoportante del mondo per altezza.



TORRE CAYAN - DUBAI – EMIRATI ARABI - E’ uno dei grattacieli più belli della città e domina il Marina con il suo aspetto slanciato e avvitato su se stesso. Il suo nome significa “Torre Infinito”: è alta 306 metri e conta 80 piani esterni più 5 sotterranei. La sua torsione pari a 90 gradi permette all’edificio di resistere meglio all’impatto del vento.