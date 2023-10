Caso Apostolico, Ignazio La Russa: "Ho sempre difeso i magistrati, lei no"

Nell'intervista a "È Sempre Carta Bianca" il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, commenta il caso del giudice di Catania Iolanda Apostolico che ha approvato la richiesta di uscita dall'hotspot di Pozzallo (RG) di quattro tunisini richiedenti asilo esplicitando che "le misure introdotte dall'esecutivo sono incompatibili con le norme Ue". "Il mio è un destino strano, per anni sono stato accusato di essere amico dei magistrati, mi guardavano con sospetto perché ne stimavo la capacità giuridica. Oggi mi sento dire il contrario ma non è così, ho grande rispetto per la magistratura ma chi sbaglia non deve essere esente dalle critiche" ha commentato La Russa.

Leggi Anche Migranti, altro giudice di Catania non convalida trattenimenti

"Un provvedimento abnorme e criticabile al quale dopo due giorni si aggiunge un video, trovato da Salvini, in cui la signora manifesta nel 2018 contro il governo. Proprio recentemente sono stato oggetto di una trasmissione in cui per un mese e mezzo si è fatto dossieraggio falso sulla mia famiglia, sono state inventate cose su mio padre che oggi avrebbe avuto 110 anni, e adesso lei non pretende che vengano mostrate immagini in cui la giudice prende posto in una manifestazione dove si grida "poliziotti assassini"? Come sempre due pesi e due misure, viva la magistratura ma ognuno si assuma le proprie responsabilità!" - ha risposto Ignazio La Russa a Bianca Berlinguer- "Perché non doveva tirarlo fuori Salvini? Lei vuole che rimanga incensurata questa cosa? Una persona che dice di essere imparziale deve dimostrarlo almeno formalmente. Ora dovevano uscire queste immagini, chi la conosceva prima di questa sentenza Apostolico? Se c'è un magistrato che sbaglia non ho motivo di tacere", ha concluso il Presidente del Senato.