Video giudice Catania, opposizioni: "Chi l'ha dato a Salvini?" | Mercoledì Piantedosi spiegherà in commissione

M5s e Pd annunciano un'interrogazione: "Il ministro chiarisca se è in corso una schedatura dei manifestanti". Provenzano: "Questo è dossieraggio di Stato". Il leader della Lega: "Il caso Apostolico grande imbarazzo per tutti"

Il ministro dell'Interno darà le sue spiegazioni nel Question Time in commissione Affari costituzionali. Dopo la bufera suscitata dalle immagini postate da Matteo Salvini , le richieste di chiarimenti erano arrivate da più parti, in particolare dal Movimento 5 stelle . "La domanda che ci siamo posti è: come fa il ministro a essere entrato in possesso del video? - ha dichiarato in Aula alla Camera la vicepresidente pentastellata Vittoria Baldino -. E' in corso una schedatura dei manifestanti?".

Il M5s: "Piantedosi chiarisca" E ancora: "Viene usata per attività di dossieraggio? Per alimentare odio e rancore contro un magistrato che ha emesso un atto non gradito a questo governo? Questo è il tema di un'interrogazione che porremo al ministro". L'annuncio dell'intervento di Piantedosi arriva da Alleanza Verdi e Sinistra, che chiarisce: "Vogliamo sapere in particolare se il video è stato realizzato da agenti della polizia di stato e se esista un archivio per materiale documentale di questo tipo".

Salvini: "Il caso imbarazza tutti" Non si ferma dunque la bufera intorno al filmato in cui compare la giudice, su cui interviene di nuovo Matteo Salvini che, in un video girato poco prima di partire per Palermo, dove è atteso nell'aula bunker dell'Ucciardone per l'udienza del processo Open Arms, afferma: "Il caso è motivo di grande imbarazzo per le istituzioni. Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgano buon senso ed equilibrio".