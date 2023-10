Dalla Lega: il giudice di Catania era in piazza contro il governo, c'è il video | Anm: valuteremo se e come intervenire

Esplode quindi la bufera tra il Carroccio e il magistrato. Il fermo immagine del video postato su X da Salvini è accompagnato da questo commento, dello stesso leader leghista: "25 agosto 2018, Catania, io ero vicepremier e ministro dell'Interno. L'estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla 'assasini' e 'animali' in faccia alla polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari".

Anm: "Valuteremo"

Da parte sua, l'Associazione nazionale magistrati fa quindi sapere che "valuterà insieme alla diretta interessata se e come intervenire" proprio in merito al video in cui il deputato leghista Anastasio Carrà afferma di riconoscere il giudice.